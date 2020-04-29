В России отреагировали на расследование причастности генерала ФСБ к катастрофе MH17

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заявления о причастности генерала ФСБ Андрея Бурлаки к крушению малайзийского боинга МН17 над Донбассом якобы "лишены здравого смысла". Об этом Полянский написал в Twitter.

При этом, он обвинил авторов расследования в спекуляции и задался вопросом, почему они якобы "не пытаются" применить какую-то логику.

Полянский также заявил, что якобы "выгода для украинской пропаганды в этой ситуации очевидна".

По его словам, если предположить, что Россия причастна к крушению, то "почему же" генерал Бурлака получил повышение и высочайшую государственную награду - Героя России".

"Почему продолжают цитироваться сфальсифицированные доказательства?", - написал первый зампостпреда России при ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что международная группа журналистов-расследователей Bellingcat назвала ключевого фигуранта в деле о крушении малазийского боинга рейса MH17 над Донбассом. По их данным, это первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака.

Кроме того, ранее в деле MH17 Bellingcat разоблачила полковника ФСБ Игоря Егорова с псевдонимом "Эльбрус".