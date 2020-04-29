У Росії відреагували на розслідування причетності генерала ФСБ до катастрофи MH17

Перший заступник постійного представника Російської Федерації при ООН Дмитро Полянський заявив, що заяви про причетність генерала ФСБ Андрія Бурлаки до краху малайзійського боїнга МН17 над Донбасом нібито "позбавлені здорового глузду". Про це Полянський написав Twitter.

При цьому він звинуватив авторів розслідування у спекуляції і вдавався в питання, чому вони нібито "не намагаються" застосувати якусь логіку.

Полянський також заявив, що нібито "вигода для української пропаганди в цій ситуації очевидна".

За його словами, якщо припустити, що Росія причетна до краху, то "чому ж" генерал Бурлака отримав підвищення і найвищу державну нагороду - Героя Росії".

"Чому продовжують цитувати сфальсифіковані докази?", - написав перший заступником постійного представника Росії при ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat назвала ключового фігуранта у справі про катастрофу малазійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом. За їх даними, це перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака.

Крім того, раніше в справі MH17 Bellingcat викрила полковника ФСБ Ігоря Єгорова з псевдонімом "Ельбрус".