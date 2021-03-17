В России отреагировали на обвинения США во вмешательстве в выборы: "мегафонная дипломатия"
Посольство России в США отреагировало на доклад американских разведслужб о причастности Российской Федерации к вмешательству в американские выборы. Такой доклад назвали продолжением практики "мегафонной дипломатии".
В России заявили, что подготовленный американской разведкой доклад представляет собой "очередной набор безосновательных обвинений".
"Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", - заявили в посольстве.
Дипломаты считают, что главная цель таких действий Вашингтона - поддержка негативного фона вокруг РФ.
"Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии"… Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений", - добавили в посольстве.
Напомним, вчера в США опубликовали отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что Россия вела кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.
Как писало РБК-Украина, администрация США планирует ввести против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года.