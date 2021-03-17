В России отреагировали на обвинения США во вмешательстве в выборы: "мегафонная дипломатия"

Посольство России в США отреагировало на доклад американских разведслужб о причастности Российской Федерации к вмешательству в американские выборы . Такой доклад назвали продолжением практики "мегафонной дипломатии".

Об этом говорится в заявлении российского посольства .

В России заявили, что подготовленный американской разведкой доклад представляет собой "очередной набор безосновательных обвинений".

"Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", - заявили в посольстве.

Дипломаты считают, что главная цель таких действий Вашингтона - поддержка негативного фона вокруг РФ.

"Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии"… Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений", - добавили в посольстве.