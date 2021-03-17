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У Росії відреагували на звинувачення США у втручанні у вибори: "мегафонна дипломатія"

Новость на русском → Вашингтон, Середа 17 березня 2021 08:55
У Росії відреагували на звинувачення США у втручанні у вибори: "мегафонна дипломатія" Фото: МЗС Росії (mid.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Посольство Росії в США відреагувало на доповідь американських розвідслужб про причетність Російської Федерації втручанню в американські вибори. Такий доповідь назвали продовженням практики "мегафонної дипломатії".

Про це йдеться в заяві російського посольства.

У Росії заявили, що підготовлений американською розвідкою доповідь являє собою "черговий набір безпідставних звинувачень".

"Висновки доповіді про проведення Росією операцій впливу в Америці підтверджуються виключно упевненістю розвідок у їх правильності. Не наводиться фактів або конкретних доказів таких претензій", - заявили в посольстві.

Дипломати вважають, що головна мета таких дій Вашингтона - підтримка негативного фону навколо РФ.

"Вашингтон продовжує практику "мегафонної дипломатії"... Такий настрій адміністрації навряд чи відповідає запропонованому нами рівноправного і взаємоввічливого експертного діалогу для пошуку рішень найбільш актуальних питань. Дії Вашингтона не сприяють нормалізації двосторонніх відносин", - додали в посольстві.

Нагадаємо, вчора в США опублікували звіт про втручання у вибори президента США в 2020 році. Розвідники виявили, що Росія вела кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.

Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація США планує ввести проти країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року.

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