У Росії відреагували на звинувачення США у втручанні у вибори: "мегафонна дипломатія"
Посольство Росії в США відреагувало на доповідь американських розвідслужб про причетність Російської Федерації втручанню в американські вибори. Такий доповідь назвали продовженням практики "мегафонної дипломатії".
У Росії заявили, що підготовлений американською розвідкою доповідь являє собою "черговий набір безпідставних звинувачень".
"Висновки доповіді про проведення Росією операцій впливу в Америці підтверджуються виключно упевненістю розвідок у їх правильності. Не наводиться фактів або конкретних доказів таких претензій", - заявили в посольстві.
Дипломати вважають, що головна мета таких дій Вашингтона - підтримка негативного фону навколо РФ.
"Вашингтон продовжує практику "мегафонної дипломатії"... Такий настрій адміністрації навряд чи відповідає запропонованому нами рівноправного і взаємоввічливого експертного діалогу для пошуку рішень найбільш актуальних питань. Дії Вашингтона не сприяють нормалізації двосторонніх відносин", - додали в посольстві.
Нагадаємо, вчора в США опублікували звіт про втручання у вибори президента США в 2020 році. Розвідники виявили, що Росія вела кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.
Як повідомляло РБК-Україна, адміністрація США планує ввести проти країн, які намагалися втручатися у президентські вибори 2020 року.