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В России отреагировали на обвинения в причастности к скандалу со стенограммой

Новости » Политика    28.09.2019 - 09:22
В России отреагировали на обвинения в причастности к скандалу со стенограммой
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров назвал скандал с телефонным разговором "раздутым"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на обвинения в причастности Москвы к скандалу вокруг телефонного разговора президентов Украины и США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, на пресс-конференции в ООН Лавров опроверг обвинения в том, что РФ может быть причастна к скандалу с разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Лавров назвал данные обвинения спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси "паранойей".

Кроме того, российский министр добавил, что скандал с разговором президентов Украины и США в Москве считают "раздутым".

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предположила, что за скандалом с телефонным разговором Трампа и Зеленского может стоять Российская Федерация. Однако Пелоси не предоставила никаких доказательств причастности Москвы.

Также РБК-Украина писало, что Белый дом признал попытку скрыть телефонный разговор Зеленского и Трампа. Чиновники под руководством Совета нацбезопасности отправили стенограмму разговора президентов США и Украины в отдельную секретную систему.

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