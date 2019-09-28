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У Росії відреагували на звинувачення в причетності до скандалу зі стенограмою

Новини » Політика    28.09.2019 - 09:22
У Росії відреагували на звинувачення в причетності до скандалу зі стенограмою
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров назвав скандал з телефонною розмовою "роздутим"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на звинувачення в причетності Москви до скандалу довкола телефонної розмови президентів України та США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, на прес-конференції в ОНН Лавров заперечив звинувачення в тому, що РФ може бути причетною до скандалу з розмовою Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Лавров назвав дані звинувачення спікера Палати представників США Ненсі Пелосі "параноєю".

Крім того, російський міністр додав, що скандал з розмовою президентів України та США в Москві вважають "роздутим".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі припустила, що за скандалом з телефонною розмовою Трампа та Зеленського може стояти Російська Федерація. Однак Пелосі не надала жодних доказів причетності Москви.

Також РБК-Україна писало, що Білий дім визнав намагання приховати телефонну розмову Зеленського та Трампа. Чиновники під керівництвом Ради нацбезпеки відправили стенограму розмови президентів США та України в окрему секретну систему.

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Новини України ЛавровРосійська ФедераціяДональд ТрампВолодимир Зеленський
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