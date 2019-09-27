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В Белом доме признали попытку засекретить разговор Трампа с Зеленским

Новости » Политика    27.09.2019 - 20:11
В Белом доме признали попытку засекретить разговор Трампа с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Стенограмму между Трампом и Зеленским отправили в секретную систему

В Белом доме признали попытку скрыть стенограмму разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя Белого дома, чиновники, под руководством юристов Совета национальной безопасности, отправили стенограмму разговора в отдельную секретную систему.

"Юристы Совета нацбезопасности указали, что секретный документ должен обрабатываться должным образом", - сообщили в Белом доме.

Напомним, ранее из опубликованной жалобы сотрудника разведки США стало известно, что высокопоставленные представители Белого дома пытались скрыть все записи телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Телефонный разговор между Трампом и Зеленским стал причиной объявления президенту США импичмента. 27 сентября 222 члена Палаты представителей США поддержали процедуру импичмента Трампа. Теперь этот вопрос будет направлен в Сенат. Чтобы принять решение об отставке Сенату необходимо две трети голосов.

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