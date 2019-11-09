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После разведения сил в Петровском начнут разминирование

Новости » Происшествия     09.11.2019 - 11:55
После разведения сил в Петровском начнут разминирование
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Также состоится демонтаж фортификационных сооружений

После окончания разведение сил в районе Петровского начнется разминирование территорий. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-центре штабе операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

В штабе пояснили, что процесс разведения на участке №3 в районе Петровского продлится в течение 3 дней. После отвода войск на участке начнется процесс разминирования.

"После того, как будут запущены белые сигналы ракет в 12:00 часов, с обеих сторон зеркально начнется разведение сил и средств. То есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции будет длиться три дня", - сообщил спикер.

Кроме того, в пресс-центре рассказали, что после разведения продлится демонтаж фортификационных сооружений.

"После этого по графику начнется разминирование территорий, а уже после этого начнется демонтаж фортификационных сооружений и укреплений. На 29 сутки после сегодняшнего украинская сторона информирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий", - добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили о готовности к началу практического этапа разведения сил и средств в районе Петровского на Донбассе. По состоянию на 11:00 на участок №3 прибыли наблюдатели СММ ОБСЕ, которые будут контролировать процесс разведения.

Как известно, разведение сил и средств в Петровском должно было начаться в пятницу, 8 ноября. Однако разведение не состоялось из-за отсутствия подтверждения готовности со стороны боевиков. Позже в ОБСЕ сообщили, что разведение переносится на субботу, 9 ноября.

На Донбассе в результате обстрелов ранен военный ООС Мы вынудим РФ начать процесс разведения сил в Петровском, - штаб
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