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В России открыли новые дела на украинских военных

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 14:16
В России открыли новые дела на украинских военных
Иллюстративное фото (restr.com)

В Следственном комитете РФ заявили, что якобы украинские силовики обстреляли тяжелым вооружением объекты инфраструктуры

Следственный комитет Российской Федерации открыл несколько уголовных производств из-за ранения во время обстрелов мирных жителей Донбасса якобы украинскими силовиками. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации.

В Следственном комитете РФ заявили, что якобы украинские силовики обстреляли тяжелым вооружением объекты инфраструктуры с невоенной целью. И вроде бы они открыли стрельбу на улице Боткина оккупированного города Горловки 22 июня, а 21 июня стреляли по поселку Веселое. В результате этого якобы получили ранения несовершеннолетняя девушка и 63-летний местный житель.

Как писало РБК-Украина 26 июня, в Авдеевке обстреляли жилые дома. Отметим, что пострадавших и раненых среди мирного населения нет. На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, за сутки, 25 июня, на Донбассе получили ранения 7 украинских военных. В районе проведения операции на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня.

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