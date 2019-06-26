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За сутки на Донбассе ранены 7 украинских военных

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 07:42
За сутки на Донбассе ранены 7 украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки 25 июня ранены двое оккупантов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены 5 украинских военнослужащих, двое получили боевые травмирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Лебединского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Невельского, Талаковки, Широкино и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреливали 13 раз: в районе населенного пункта Шумы, на окраинах Южного, вблизи Крымского, Новолуганского, Майского и Зайцево.

По данным разведки, 25 июня двух оккупантов ранили.

С начала текущих суток враг 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Широкино, Старогнатовки, Каменки, Богдановки, Павлополя, Водяного и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли один раз - возле Луганского.

Напомним, в июне сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали схему поставки продуктов питания на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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