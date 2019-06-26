У Росії відкрили нові справи на українських військових

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В Слідчому комітеті РФ заявили, що ніби-то українські силовики обстріляли важким озброєнням об'єкти інфраструктури

Слідчий комітет Російської Федерації відкрив декілька кримінальних проваджень через поранення під час обстрілів мирних жителів Донбасу ніби-то українськими силовиками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Слідчого комітету Російської Федерації.

В Слідчому комітеті РФ заявили, що ніби-то українські силовики обстріляли важким озброєнням об'єкти інфраструктури з невійськовою метою. І начебто вони відкрили стрілянину на вулиці Боткіна окупованого міста Горлівки 22 червня, а 21 червня стріляли по селищу Веселе. У результаті цього поранення отримали неповнолітня дівчина і 63-річний місцевий житель.

Як писало РБК-Україна 26 червня, в Авдіївці обстріляли житлові будинки. Відзначимо, що постраждалих і поранених серед мирного населення немає. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, за добу, 25 червня, на Донбасі отримали поранення 7 українських військових. У районі проведення операції на Донбасі озброєні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню.