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В Авдеевке обстреляли жилые дома

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 10:57
В Авдеевке обстреляли жилые дома
Фото: последствия обстрелов (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пострадавших и раненых среди мирного населения нет

В Авдеевке (Донецкая область) обстреляли жилые дома. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что пострадавших и раненых среди мирного населения нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Информация об обстрелах поступила около 04:40 часов от местных жителей.

"Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделение полиции сегодня около 04:40 часов от местных жителей. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

 
Фото: последствия обстрелов (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены 5 украинских военнослужащих, двое получили боевое травмирования.

РБК-Украина писало, что 22 июня район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Европейского Союза, которую возглавлял председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано.

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