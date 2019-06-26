В Авдеевке обстреляли жилые дома

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пострадавших и раненых среди мирного населения нет

В Авдеевке (Донецкая область) обстреляли жилые дома. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что пострадавших и раненых среди мирного населения нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Информация об обстрелах поступила около 04:40 часов от местных жителей.

"Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделение полиции сегодня около 04:40 часов от местных жителей. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня, ранены 5 украинских военнослужащих, двое получили боевое травмирования.

РБК-Украина писало, что 22 июня район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Европейского Союза, которую возглавлял председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано.