В России открыли новые дела против украинских военных

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Россия обвинила Объединенные силы в якобы обстрелах мирных жителей

В Российской Федерации открыли еще два дела против украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Сообщается, что российские следователи открыли еще два дела якобы за жестокое обращение с мирными жителями на Донбассе и применение запрещенных средств и методов ведения войны. По данным следствия, украинские военные 14 ноября якобы обстреляли гражданские объекты на улице в Крылова в поселке Марьевка на оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, 15 октября украинские военные из поселка Травневое якобы из артиллерии обстреляли поселок Гольмовский. Российская сторона утверждает, что в результате обстрела ранения получили два мирных жителя.

Отметим, Следком называет мотивом украинской стороны якобы "идеологическую ненависть, связанную с отказом юго-востока Украины признать легитимность действующей власти ".

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 19 ноября, ранения получили трое военных.