У Росії відкрили нові справи проти українських військових

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Росія звинуватила Об'єднані сили в нібито обстрілах мирних жителів

У Російській Федерації відкрили ще дві справи проти українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Повідомляється, що російські слідчі відкрили ще дві справи нібито за жорстоке поводження з мирними жителями на Донбасі та застосування заборонених засобів і методів ведення війни. За даними слідства, українські військові 14 листопада нібито обстріляли цивільні об'єкти на вулиці Крилова в селищі Мар'ївка на окупованій території Луганської області.

Крім того, 15 жовтня українські військові з селища Травневе нібито з артилерії обстріляли селище Гольмовський. Російська сторона стверджує, що в результаті обстрілу поранення отримали два мирних жителя.

Зазначимо, Слідком називає мотивом української сторони нібито "ідеологічну ненависть, пов'язану з відмовою південного сходу України визнати легітимність чинної влади".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 19 листопада, поранення отримали троє військових.