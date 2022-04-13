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В России открыли дело против мэра Днепра. Обвиняют в "подстрекательстве к геноциду"

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Москва, Среда 13 апреля 2022 17:06
В России открыли дело против мэра Днепра. Обвиняют в "подстрекательстве к геноциду" Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Следственный комитет России открыл уголовное дело против мэра Днепра Бориса Филатова. Его обвиняют в "подстрекательстве к геноциду"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Следкома РФ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Днепра Бориса Филатова. В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы.)", - говорится в сообщении.

В СК заявили, что Филатов в соцсетях призывал убивать россиян.

"Борис Филатов в своих аккаунтах в социальных сетях, имея многотысячную аудиторию подписчиков, опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру с обоснованием необходимости совершения таких действий", - говорится в сообщении.

В Следкоме РФ заявили, что призывы Филатова "доказывают факт процветания в Украине нацистской идеологии, которая транслируется украинским гражданам с немолчаливого согласия высшего политического руководства страны".

В ведомстве добавили, что следствие принимает меры, направленные для объявления Филатова в розыск.

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