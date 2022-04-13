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У Росії відкрили справу проти мера Дніпра. Звинувачують у "підбурюванні до геноциду"

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Москва, Середа 13 квітня 2022 17:06
У Росії відкрили справу проти мера Дніпра. Звинувачують у "підбурюванні до геноциду" Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова. Його звинувачують у "підбурюванні до геноциду"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Слідкому РФ.

"Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу стосовно мера міста Дніпра Бориса Філатова. У його висловлюваннях слідство вбачає ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 33, ст. 357 КК РФ (підбурювання до вчинення геноциду, тобто схиляння до дій, спрямованих на повне або часткове знищення національної групи як такої шляхом вбивств членів цієї групи.) ",- йдеться в повідомленні.

У СК заявили, що Філатов в соцмережах закликав вбивати росіян.

"Борис Філатов у своїх акаунтах в соціальних мережах, маючи багатотисячну аудиторію передплатників, опублікував пост із закликами вбивати росіян по всьому світу з обґрунтуванням необхідності здійснення таких дій", - йдеться в повідомленні.

У Слідкомі РФ заявили, що заклики Філатова "доводять факт процвітання в Україні нацистської ідеології, яка транслюється українським громадянам з немовчаливої згоди вищого політичного керівництва країни".

У відомстві додали, що слідство вживає заходів, спрямованих для оголошення Філатова в розшук.

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