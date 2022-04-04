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России отказали в созыве Совбеза ООН из-за "радикалов в Буче". Агрессор готовит повторное обращение

Фото: Зал заседаний Совбеза ООН (twitter.com/UN)
Автор: Антон Федорцив

Российская миссия при Организации Объединенных Наций собралась во второй раз с просьбой обсудить "провокации в Буче" на заседании Совета безопасности. Первую просьбу отклонили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российский МИД решил повторно потребовать заседание Совбеза ООН по "преступным провокациям украинских солдат и радикалов" в Буче. Первый запрос был отклонен Великобританией, которая в апреле председательствует в Совбезе.

Заседание по резне в Киевской области запланировано на 4 апреля. Его созвали по требованию Украины. В то же время собираться в понедельник, 3 апреля, по запросу РФ Совбез ООН не будет.

Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.

К слову, Япония призвала привлечь РФ к ответственности за военные преступления на территории Киевской области.

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