России отказали в созыве Совбеза ООН из-за "радикалов в Буче". Агрессор готовит повторное обращение

Российская миссия при Организации Объединенных Наций собралась во второй раз с просьбой обсудить "провокации в Буче" на заседании Совета безопасности. Первую просьбу отклонили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Российский МИД решил повторно потребовать заседание Совбеза ООН по "преступным провокациям украинских солдат и радикалов" в Буче. Первый запрос был отклонен Великобританией, которая в апреле председательствует в Совбезе.

Заседание по резне в Киевской области запланировано на 4 апреля. Его созвали по требованию Украины. В то же время собираться в понедельник, 3 апреля, по запросу РФ Совбез ООН не будет.

Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.