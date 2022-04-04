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Росії відмовили в скликанні Радбезу ООН через "радикалів у Бучі". Агресор готує повторне звернення

Фото: Зал засідань Радбезу ООН (twitter.com/UN)
Автор: Антон Федорців

Російська місія при Організації Об'єднаних Націй зібралася вдруге звернеться з прохання обговорити "провокації в Бучі" на засіданні Ради безпеки. Перше прохання відхилили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російське МЗС вирішило повторно вимагати засідання Радбезу ООН щодо "злочинних провокацій українських солдат і радикалів" у Бучі. Перший запит був відхилений Великою Британією, яка в квітні головує у Раді безпеки.

Засідання щодо різанини в Київській області заплановане на 4 квітня. Його скликали на вимогу України. Натомість збиратися у понеділок, 3 квітня, за запитом РФ Радбез ООН не буде.

Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.

До слова, Японія закликала притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини на території Київської області.

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