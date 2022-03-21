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В России опубликовали статью с большими потерями оккупантов. Но сразу исправили, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В России проговорились о громадных потерях своих оккупационных войск в Украине, процитировав на страницах пропагандистского издания официального представителя Минобороны РФ с заявлением о почти 10 тысячах убитых солдат. Но вскоре материал был уже отредактирован.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Так, на российской "Комсомольской правде" вышла публикация с рассказом представителя МО РФ Игоря Конашенкова о потерях их армии в Украине с момента вторжения.

"Но почти сразу из самых честных пропагандистских соображений произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента массовой гибели военнослужащих РФ. Фрагмент "по данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человек, ранения получили 16153 человека…" просто исчез. И правильно, зачем современной Океании знать хоть частичную правду", - отметил Подоляк.

Оригинал (был удален и затем отредактирован) доступен по этой ссылке:
https://www.kp.ru/online/news/4672522/

А вот тут можно ознакомиться с архивом: http://web.archive.org/web/20220321131726/https://www.kp.ru/online/news/4672522/

"Российское искусство лгать уже не помогает. Минобороны РФ было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для российской пропаганды. И для российских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше", - комментирует ситуацию Подоляк.

Напомним, ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил, почему российская армия потерпела фиаско в Украине.

Добавим, что по обновленным данным Генштаба ВСУ, потери российских войск составили около 15 тысяч военнослужащих, к тому же оккупанты лишились почти 500 танков.

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Ирина ПодолякВойна России против Украины