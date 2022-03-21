Около 15 тысяч военных и почти 500 танков: Генштаб рассказал о потерях оккупантов
Фото: боевые потери РФ с начала вторжения в Украину составили около 15 тысяч человек (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 15 тысяч военнослужащих. При этом оккупанты лишились почти 500 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные боевые потери противника на 21 марта:
- личный состав - около 15 тысяч человек,
- танки - 498,
- боевые бронированные машины - 1 535,
- артиллерийские системы - 240,
- РСЗО - 80,
- средства ПВО - 45,
- самолеты - 97,
- вертолеты - 121,
- автомобильная техника - 969,
- корабли/катера - 3,
- цистерны с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24,
- специальная техника - 13.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сообщили в Генштабе.
Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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