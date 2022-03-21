В Росії опублікували статтю з великими втратами окупантів. Але відразу виправили, - Подоляк

Так, на російській "Комсомольській правді" вийшла публікація з розповіддю представника МО РФ Ігоря Конашенкова про втрати їх армії в Україні з моменту вторгнення.

"Але майже відразу з найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленовування фрагмента про масову загибель військовослужбовців РФ. Фрагмент "за даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи…" просто зник. І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду.", - зазначив Подоляк.

Оригінал (був видалений і потім відредагований) доступний за цим посиланням:

https://www.kp.ru/online/news/4672522/

А ось тут можна ознайомитися з архівом: http://web.archive.org/web/20220321131726/https://www.kp.ru/online/news/4672522/

"Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони РФ було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше", - коментує ситуацію Подоляк.