В России опровергли заход корабля в зону учений Sea Breeze

В Черноморском флоте Российской Федерации опровергли заход военного корабля "Сметливый" в район проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze 2019 в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, информация Военно-морских сил Украины о создании провокации российским кораблем "Сметливый" в зоне проведения военных учений Sea Breeze "не соответствует действительности".

В российском ведомстве отметили, что судно действовало "в строгом соответствии нормам международного права". Сейчас "Сметливый" выполняет комплекс мероприятий "по контролю за действиями кораблей НАТО, чтобы реагировать в случае возникновения угрозы гражданском мореходству".

Напомним, ранее сообщалось, что российский корабль "Сметливый" создал провокацию в районе проведения совместных учений Украины и НАТО в Черном море. Корабль вошел в закрытый для мореходства район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии, и не отвечал на запросы украинского фрегата "Гетман Сагайдачный".

РБК-Украина писало, что в Азовское море вошел малый противолодочный корабль "Ейск" Черноморского флота России. В воскресенье, 7 июля, корабль прошел арку моста возле Керчи в направлении Азовского моря.