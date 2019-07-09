В Азовское море вошел противолодочный корабль флота РФ

Фото: Ейск (twitter/yeisk.info)

Корабль приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота РФ

Российска Федерация усилила свое присутствие в Азовском море малым противолодочным кораблем "Ейск" (054) Черноморского флота Военно-морских сил. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что в воскресенье, 7 июля, корабль прошел арку моста возле Керчи в направлении Азовского моря.

Корабль "Ейск" приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181 дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.

Как информирует портал, после распада СССР корабль перебазировали в Севастополь, куда он перешел в ночь на 1 января 1992 года. С созданием ВМБ Черноморского флота МПК-217 в составе части был перебазирован в Новороссийск и под распределение флота не подпадал.

Напомним, отряд кораблей Черноморского флота России несколько дней назад приступил к плановым мероприятиям боевой подготовки на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze-2019. Корабли отрабатывают ряд плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря. Всего в учении задействовано около 10 кораблей.