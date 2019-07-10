В Росії спростували захід корабля в зону навчань Sea Breeze

В Чорноморському флоті Російської Федерації спростували захід військового корабля "Сметливый" в район проведення спільних навчать України та НАТО Sea Breeze 2019 у Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомили в прес-службі Чорноморського флоту, інформація Військово-морських сил України про створення провокації російським кораблем "Сметливый" в зоні проведення військових навчань Sea Breeze "не відповідає дійсності".

В російському відомстві зазначили, що судно діяло "у суворій відповідності нормам міжнародного права". Наразі "Сметливый" виконує комплекс заходів "щодо контролю за діями кораблів НАТО, щоб реагувати у випадку виникнення загрози цивільному мореплавству".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський корабель "Сметливый" створив провокацію в районі проведення спільних навчань України та НАТО у Чорному морі. Корабель увійшов у закритий для мореплавства район, де проводилися практичні стрільби корабельної артилерії, та не відповідав на запити українського фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Також РБК-Україна писало, що в Азовське море увійшов малий протичовновий корабель "Єйськ" Чорноморського флоту Росії. В неділю, 7 липня, корабель пройшов арку мосту біля Керчі у напрямку Азовського моря.