Корабль РФ устроил провокацию в районе учений Sea Breeze

Фото: корабль ВМФ РФ "Сметливый" (mil.ru)

Российский корабль зашел в закрытый район практических стрельб

Корабль Черноморского флота Российской Федерации "Сметливый" спровоцировал опасную ситуацию в закрытом для мореплавания районе проведения военных учений Sea Breeze 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Военно-морских сил Украины в Facebook.

Как сообщается, сегодня, 10 июля, около 08:00 российский корабль вошел в закрытый для мореходства район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии в рамках учений Sea Breeze 2019.

Отмечается, что корабль РФ не реагировал на запросы согласно международного протокола украинского фрегата "Гетман Сагайдачный" и сделал вид, что имеет проблемы со связью.

"Данный факт является очередным поводом для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе", - подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что по данным росЗМИ, руководство Военно-морского флота РФ отказалось комментировать данный инцидент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азовское море вошел малый противолодочный корабль "Ейск" Черноморского флота Военно-морских сил России. В воскресенье, 7 июля, корабль прошел арку моста возле Керчи в направлении Азовского моря.

РБК-Украина писало, что Россия проводит масштабные военные учения в оккупированном Крыму на фоне проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze 2019. Вчера, 9 июля, подразделения морской авиации РФ и противовоздушной обороны отработали поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника.