В России опровергли информацию о похудении Сенцова на 30 кг

ФСИН отмечает, что на медицинское обеспечение Сенцова тратят 1100 рублей в сутки

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергает данные о похудении политзаключенного Олега Сенцова на 30 кг в течение трехмесячной голодовки. Об этом говорится в сообщении на сайте ФСИН.

В сообщении говорится, что за Сенцовым с первых дней голодовки установили медицинское наблюдение. Уже 24 мая ему назначили поддерживающую терапию, а в июне Сенцов дал согласие на прием лечебной смеси, а также препаратов для сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает по сей день.

"В связи с появлением в ряде СМИ сообщений о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, якобы похудел на 30 килограммов, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - отметили во ФСИН.

Также сообщается, что консилиум врачей 10 августа не выявил серьезные угрозы жизни Сенцова.

"На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное", - уточнили в Службе исполнения наказания.

Кроме того, ФСИН отмечает, что на медицинское обеспечение Сенцова тратится 1100 российских рублей в сутки (более 450 гривен).

Напомним, ранее адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что на фоне голодовки у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.

РБК-Украина также информировало, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил вопрос Сенцова с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его освободить политзаключенного.