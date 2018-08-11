В России опровергли информацию о похудении Сенцова на 30 кг
ФСИН отмечает, что на медицинское обеспечение Сенцова тратят 1100 рублей в сутки
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергает данные о похудении политзаключенного Олега Сенцова на 30 кг в течение трехмесячной голодовки. Об этом говорится в сообщении на сайте ФСИН.
В сообщении говорится, что за Сенцовым с первых дней голодовки установили медицинское наблюдение. Уже 24 мая ему назначили поддерживающую терапию, а в июне Сенцов дал согласие на прием лечебной смеси, а также препаратов для сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает по сей день.
"В связи с появлением в ряде СМИ сообщений о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, якобы похудел на 30 килограммов, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - отметили во ФСИН.
Также сообщается, что консилиум врачей 10 августа не выявил серьезные угрозы жизни Сенцова.
"На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное", - уточнили в Службе исполнения наказания.
Кроме того, ФСИН отмечает, что на медицинское обеспечение Сенцова тратится 1100 российских рублей в сутки (более 450 гривен).
Напомним, ранее адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что на фоне голодовки у Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.
РБК-Украина также информировало, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил вопрос Сенцова с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его освободить политзаключенного.