У Росії спростували інформацію про схуднення Сенцова на 30 кг

ФСВП відзначає, що на медичне забезпечення Сенцова витрачають 1100 рублів на добу

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії спростовує дані про схуднення політв'язня Олега Сенцова на 30 кг протягом тримісячного голодування. Про це йдеться в повідомленні на сайті ФСВП.

У повідомленні говориться, що за Сенцовим з перших днів голодування встановили медичне спостереження. Вже 24 травня йому призначили підтримуючу терапію, а в червні Сенцов дав згоду на прийом лікувальної суміші, а також препаратів для серцево-судинної і нервової систем, які він приймає донині.

"У зв'язку з появою у багатьох ЗМІ повідомлень про те, що засуджений Олег Сенцов, який відбуває покарання в ФКУ ІК-8 УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу, нібито схуд на 30 кілограмів, повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - зазначили у ФСВП.

Також повідомляється, що консиліум лікарів 10 серпня не виявив серйозні загрози життю Сенцова.

"На сьогоднішній день дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров'я не спостерігається. В даний час стан Сенцова оцінюється як задовільний", - уточнили в Службі виконання покарання.

Крім того, ФСВП зазначає, що на медичне забезпечення Сенцова витрачається 1100 російських рублів на добу (більше 450 гривень).

Нагадаємо, раніше адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що на тлі голодування у Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи.

РБК-Україна також інформувало, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання Сенцова з президентом РФ Володимиром Путіним і закликав його звільнити політв'язня.