У России только одно обязательство по Украине - реализация минских соглашений, - Путин

У Российской Федерации есть только одно обязательство по Украине способствовать реализации минских соглашений. Если правительство Украины готово начать их реализацию, то РФ пойдет по этому пути.

"У нас обязательства по Украине только одно - способствовать реализации соглашения, если она готова к этому, то мы пойдем по этому пути без всякого сомнения", - заявил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры ТКГ по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию. Он также отметил, что на сегодня Беларусь не является нейтральной страной по отношению к Украине, а последние ограничения на прямое сообщение сделают невозможными поездки в Минск.

А президент Российской Федерации Владимир Путин в апреле говорил, что вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска якобы является попыткой Украины уклониться от урегулирования на Донбассе и "похоронить минские соглашения".

Добавим, что ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация больше не будет ездить в Минск на переговоры ТКГ. Это связано с тем, что в Беларуси нарастают антиукраинские настроения.