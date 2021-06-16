У Росії тільки одне зобов'язання по Україні - реалізація Мінських угод, - Путін

У Російської Федерації є тільки одне зобов'язання по Україні сприяти реалізації Мінських угод. Якщо уряд України готовий почати їх реалізацію, то РФ піде цим шляхом.

"У нас зобов'язання по Україні тільки одне-сприяти реалізації Угоди, якщо вона готова до цього, то ми підемо цим шляхом без всякого сумніву", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори ТКГ щодо Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії. Він також зазначив, що на сьогодні Білорусь не є нейтральною країною по відношенню до України, а останні обмеження на пряме сполучення унеможливлять поїздки до Мінська.

А президент Російської Федерації Володимир Путін у квітні говорив, що питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська нібито є спробою України ухилитися від врегулювання на Донбасі і "поховати Мінські угоди".

Додамо, що раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що українська делегація більше не їздитиме до Мінська на переговори ТКГ. Це пов'язано з тим, що в Білорусі наростають антиукраїнські настрої.