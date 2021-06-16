У Росії тільки одне зобов'язання по Україні - реалізація Мінських угод, - Путін

У Російської Федерації є тільки одне зобов'язання по Україні сприяти реалізації Мінських угод. Якщо уряд України готовий почати їх реалізацію, то РФ піде цим шляхом.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
"У нас зобов'язання по Україні тільки одне-сприяти реалізації Угоди, якщо вона готова до цього, то ми підемо цим шляхом без всякого сумніву", - заявив він.
Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори ТКГ щодо Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії. Він також зазначив, що на сьогодні Білорусь не є нейтральною країною по відношенню до України, а останні обмеження на пряме сполучення унеможливлять поїздки до Мінська.
А президент Російської Федерації Володимир Путін у квітні говорив, що питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська нібито є спробою України ухилитися від врегулювання на Донбасі і "поховати Мінські угоди".
Додамо, що раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що українська делегація більше не їздитиме до Мінська на переговори ТКГ. Це пов'язано з тим, що в Білорусі наростають антиукраїнські настрої.