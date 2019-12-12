В России объяснили отказ выдать Цемаха Нидерландам

Требования Нидерландов о выдаче фигуранта дела о катастрофе MH17 Владимира Цемаха якобы не соответствовали нормам международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, на сегодня до сих пор "нет убедительной доказательной базы" в расследовании катастрофы MH17.

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Напомним, ранее в прокуратуре Нидерландов заявили, что Россия сознательно позволила Цемаху выехать из страны после обмена пленными.

Украина выдала Цемаха российской стороне в рамках сентябрьского обмена пленными. По последней информации, он вернулся в оккупированный Снежное, где был задержан украинскими спецслужбами летом 2019 года.

По данным следствия, на момент катастрофы MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит малазийский самолет.