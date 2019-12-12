У Росії пояснили відмову видати Цемаха Нідерландам

Вимоги Нідерландів про видачу фігуранта справи про катастрофу MH17 Володимира Цемаха нібито не відповідали нормам міжнародного права. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передають російські ЗМІ.

За її словами, на сьогодні досі "немає переконливої доказової бази" в розслідуванні катастрофи MH17.

"З'ясувалося, що наказ про арешт віддавався в усній формі ... Цемах не був оголошений прокуратурою Нідерландів в розшук, не був внесений до бази Інтерполу як особа, яка розшукується", - додала Захарова.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі Нідерландів заявили, що Росія свідомо дозволила Цемаху виїхати з країни після обміну полоненими.

Україна видала Цемаха російській стороні в рамках вересневого обміну полоненими. За останньою інформацією, він повернувся до окупованого Сніжного, де був затриманий українськими спецслужбами влітку 2019 року.

За даними слідства, на момент катастрофи MH17 в липні 2014 Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий малайзійський літаків.