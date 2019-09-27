В России обвинили DW в нарушении законов

Иллюстративное фото (mediasat.info)

Deutsche Welle призвала россиян выходить на протесты в Москве

Комиссия Госдумы России обвинила немецкую телекомпанию Deutsche Welle (DW) в нарушении законов из-за публикации в соцсети с призывом выходить на митинги в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдумы РФ.

Так, глава комиссии Василий Пискарев заявил, что своим призывом к протесту, который был распространен в Twitter, телекомпания DW вмешалась во внутренние дела России и нарушила ряд российских законов. В Госдуме хотят включить DW к СМИ, которые выполняют функцию иностранного агента.

"Направим материалы в Минюст России для включения DW в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Считаем, что данные предложения оправданные и адекватные принятым Западом мерам по ограничению прав российских СМИ, таких как Russia Today и Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов Российской Федерации", - говорится в заявлении председателя комитета.

Также в Госдуме увидели нарушения российского антиэкстремистского законодательства и в других публикациях DW. В частности, речь идет о публикациях DW, в которых рассказывалось о Северном Кавказе и о блогере Владиславе Синице, осужденного за якобы угрозы детям российских силовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве осудили участника акции протеста 27 июля Кирилла Жукова. Тверской суд принял решение о наказании Жукова в виде 3 лет колонии общего режима. Уголовные дела рассматриваются в отношении еще 10 активистов.

Как писало РБК-Украина, 27 июля в Москве прошли несанкционированные акции протеста за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В результате протестов были задержаны в общей сложности около 1,7 тысячи человек.