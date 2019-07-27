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В Москве во время митинга задержали почти тысячу человек

Новости » Общество    27.07.2019 - 21:30
В Москве во время митинга задержали почти тысячу человек
Фото: митинг в Москве (twitter.com/Sergey_Elkin)

Несанкционированная акция началась днем у здания мэрии Москвы

В Москве число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму увеличилось до 938 человек. Об этом сообщают росСМИ.

В том числе полиция задержала православного активиста Дмитрия Энтео, экс-участницу группы Pussy riot Марию Алехину, корреспондента Deutsche Welle Сергея Дика, корреспондента "Медиазоны" Александра Горохова. Также задерживают незарегистрированных кандидатов депутаты.

Несанкционированная акция началась днем у здания мэрии Москвы. Позднее под давлением силовиков протестующие рассредоточились по близлежащим улицам и переулкам. В настоящее время участники акции находятся в оцеплении сотрудников ОМОНа на Трубной площади. Силовики выборочно задерживают людей и отводят в автозак. Машины направляются в подмосковные отделы полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сотрудники полиции грубо вытеснили журналистов нескольких изданий - "МБХ медиа", "Дождя" и "Открытых медиа" - от входа в Хамовнический суд под предлогом обеспечения безопасности. Правоохранители продолжают применять физическую силу к протестующим, в частности, у одного из первых задержанных диагностировали перелом ноги. Также сообщалось об обысках в студии "Навальный LIVE", офисе телеканала "Дождь".

Добавим, что пресс-службе московской полиции сообщили, что около 3,5 тыс. человек участвуют в акции в центре города.

Число задержанных во время акции в Москве увеличилось до 561 В Москве на акции задержали 38 человек
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