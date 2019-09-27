У Росії звинуватили DW у порушенні законів

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Deutsche Welle закликала росіян виходити на протести в Москві

Комісія Держдуми Росії звинуватила німецьку телекомпанію Deutsche Welle (DW) у порушенні законів через публікацію в соцмережі з закликом виходити на мітинги у Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдуми РФ.

Так, голова комісії Василь Піскарьов заявив, що своїм закликом до протесту, який був поширений у Twitter, телекомпанія DW втрутилася у внутрішні справи Росії та порушила низку російських законів. В Держдумі хочуть включити DW до ЗМІ, які виконують функцію іноземного агента.

"Спрямуємо матеріали до Мін'юсту Росії для включення DW в реєстр ЗМІ, що виконують функції іноземного агента. Вважаємо, що дані пропозиції виправдані і адекватні прийнятим Заходом заходам щодо обмеження прав російських ЗМІ, таких як Russia Today, Sputnik, за кордоном і спрямовані на захист національних інтересів Російської Федерації", - йдеться в заяві голови комітету.

Також в Держдумі побачили порушення російського антиекстремістського законодавства і в інших публікаціях DW. Зокрема, мова йде про публікації DW, в яких розповідалося про Північний Кавказ та про блогера Владислава Синицю, засудженого за нібито погрози дітям російських силовиків.

Крім того, комісія Держдуми перевірить на порушення російського законодавства матеріали видань "Медуза", "Настоящее время", "МБХ-медіа", "Російська служба BBC" та "Радіо Свобода".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві засудили учасника акції протесту 27 липня Кирила Жукова. Тверський суд ухвалив рішення про покарання Жукова у вигляді 3 років колонії загального режиму. Кримінальні справи розглядаються у відношенні ще 10 активістів.

Як писало РБК-Україна, 27 липня в Москві пройшли несанкціоновані акції протесту за допуск опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. В результаті протестів було затримано в загальній складності близько 1,7 тисячі осіб.