Количество жертв обрушения дома в России выросло до семи

Фото: место происшествия (ТАСС)

Под завалами нашли тела еще трех человек

Число жертв в результате обвала жилого дома в Магнитогорске (Россия) возросло до 7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, спасатели нашли под завалами дома тела еще трех человек. Однако достать их сейчас невозможно, потому что существует риск обвала конструкций.

В то же время, количество пропавших без вести не изменилось. По последним данным, устанавливается место пребывания 35 человек.

Спасатели пока не дают прогнозы относительно того, когда завершат работы по разбору завалов. Ориентировочно на это может уйти около двух дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме обвалился подъезд. Позже стало известно, что в результате инцидента погибли 2 человека, еще 10 человек спасатели извлекли из-под обломков.

РБК-Украина сообщало, что четверо пострадавших были госпитализированы, среди них - двое детей. Еще 28 человек вышли на связь со спасателями.

Напомним, из-под завалов здания в Фастове Киевской области, где 14 декабря произошел взрыв, достали 2 тела - мужского и женского пола. Всего в результате взрыва газа были повреждены 27 квартир.