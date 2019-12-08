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В Новой Зеландии обвал заблокировал около тысячи туристов

Новости » Происшествия     08.12.2019 - 16:02
В Новой Зеландии обвал заблокировал около тысячи туристов
Bkk.cnhfnbdyjt ajnj (pixabay.com)

Обвал был вызван проливными дождями, которые идут в регионе с пятницы

В новозеландском городе Франц Иосиф произошел обвал, вызванный проливными дождями, в результате по меньшей мере 970 туристов оказались заблокированными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Stuff.

По словам мэра района Уэстленд Брюс Смит, город был отрезан от внешнего мира из-за крупного обвала, который заблокировал автомобильную дорогу на западном побережье острова Южный.

Он отметил, что транспортное сообщение с городом, как ожидается, не возобновится до пятницы. В целом, на восстановление дороги уйдет как минимум шесть недель.

По словам Смита, администрация города проводит оценку запасов еды. В случае необходимости власти намерены доставить в город по воздуху дополнительные запасы продовольствия.

Кроме того, Министерство иностранных дел Новой Зеландии оказывает поддержку заблокированным туристам.

Отметим, что проливные дожди идут в регионе с пятницы. В ряде районов непогода вызвала обвалы и сход оползней. В результате схода оползня рядом с городом Фокс-Гласье была нарушена подача электроэнергии.

Напомним, 27 сентября в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.

Кроме того, в Китае при обрушении эстакадного моста в городе Уси восточно-китайской провинции Цзянсу три человека погибли и два получили ранения.

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