ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Росії обвалився міст в районі військових навчань, постраждали 20 осіб

Єврейська автономна область, Середа 05 серпня 2020 11:19
У Росії обвалився міст в районі військових навчань, постраждали 20 осіб
Фото: обрушення моста (prokuror-eao.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Конструкції моста не витримали навантаження і впали

В районі військових навчань в Єврейській автономній області обрушився залізничний міст. В результаті події постраждали близько 20 осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Це сталося в Смидовичському районі, де проводяться військові навчання. Конструкції моста не витримали навантаження і впали.

"Військові нікого туди не допускають, розбираються самостійно, так як не наше спорудження, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку та пожежну машину. Вони не просили, просто ми відреагували", - сказав перший заступник голови Смидовичського району Борис Корольов.

Нагадаємо, в Китаї при обваленні естакадного моста в місті Уси східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і двоє отримали поранення.

Крім того, в новозеландському місті Франц Йосип стався обвал, викликаний проливними дощами.

Відзначимо, в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини моста між селами Болград і Кубей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Російська Федераціямостобвалення
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся