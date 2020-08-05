У Росії обвалився міст в районі військових навчань, постраждали 20 осіб

Конструкції моста не витримали навантаження і впали
В районі військових навчань в Єврейській автономній області обрушився залізничний міст. В результаті події постраждали близько 20 осіб.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Це сталося в Смидовичському районі, де проводяться військові навчання. Конструкції моста не витримали навантаження і впали.
"Військові нікого туди не допускають, розбираються самостійно, так як не наше спорудження, вони зводили понтонний міст. Ми виділили швидку та пожежну машину. Вони не просили, просто ми відреагували", - сказав перший заступник голови Смидовичського району Борис Корольов.
Нагадаємо, в Китаї при обваленні естакадного моста в місті Уси східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і двоє отримали поранення.
Крім того, в новозеландському місті Франц Йосип стався обвал, викликаний проливними дощами.
Відзначимо, в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини моста між селами Болград і Кубей.