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России нужна утилизация белорусской армии и отстранение Лукашенко от власти, - ОП

Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия хочет полностью втянуть Беларуси в войну против Украины не только из-за дефицита живой силы. Кремль намерен утилизировать армию соседа и отстранить от власти Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Нужно понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной способности. России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Далее - поглощение РБ и оккупация российскими z-Zомби", - написал Подоляк.

Напомним, в последнее время распространяются мнения о том, что эпизодические успехи российской армии на востоке Украины подтолкнули самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко подтвердить готовность вступления в войну.

Добавим, согласно данным Минобороны Украины, Беларусь проводит обучение и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

Вместе с тем в Генштабе не видят ударной группировки на белорусско-украинской границе, которое бы грозило бы наступлением войск Беларуси в ближайшее время.

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