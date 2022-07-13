России нужна утилизация белорусской армии и отстранение Лукашенко от власти, - ОП

"Нужно понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной способности. России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Далее - поглощение РБ и оккупация российскими z-Zомби", - написал Подоляк.

Напомним, в последнее время распространяются мнения о том, что эпизодические успехи российской армии на востоке Украины подтолкнули самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко подтвердить готовность вступления в войну.

Добавим, согласно данным Минобороны Украины, Беларусь проводит обучение и ряд информационных операций, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

Вместе с тем в Генштабе не видят ударной группировки на белорусско-украинской границе, которое бы грозило бы наступлением войск Беларуси в ближайшее время.

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