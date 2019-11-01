В России назвали заявление НАТО по Крыму реальной угрозой

Фото: Франц Клинцевич (flickr.com)

В Совфеде РФ США обвинили в "разжигании русофобии"

Член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич заявил, что комиссия НАТО - Украина ничего не добьется призывом к России вернуть Крым под контроль Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Упомянув обещание НАТО не взаимодействовать с Россией как раньше, пока Крым не будет возвращен Украине, Клинцевич заявил, что расценивает это заявление как реальную угрозу и что генеральный секретарь НАТО - не военный человек, а "истинную ценность" войны и мира понимают только военные.

Он добавил, что в США продолжают кампанию по "разжиганию русофобии и дальнейшему использованию русской карты во всех делах" и, по его мнению, эти действия направлены против президента США.

Клинцевич также заявил, что "каждый понимает, что Крым никогда не вернется в Украину", а Украину и США "беспокоят военные возможности России", так как "тот, кто владеет полуостровом, - владеет Черным морем".

Напомним, в НАТО заявили, что на данный момент нормализация отношений с РФ невозможна, поскольку страна не придерживается международного права и возложенных на нее международных обязательств. Также альянс пообещал реагировать на незаконные действия России в Украине с помощью общих международных средств, в частности, путем введения санкций.