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У Росії назвали заяву НАТО щодо Криму реальною погрозою

Новини » Політика     01.11.2019 - 00:55
У Росії назвали заяву НАТО щодо Криму реальною погрозою
Фото: Франц Клінцевич (flickr.com)

У Раді федерації РФ США звинуватили у "розпалюванні русофобії"

Член комітету Ради Федерації Росії з безпеки Франц Клінцевич заявив, що комісія Україна - НАТО нічого не доможеться закликом до Росії повернути Крим під контроль України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Згадавши обіцянку НАТО не взаємодіяти з Росією як раніше, доки Крим не буде повернуто Україні, Клінцевич заявив, що розцінює цю заяву як реальну погрозу і що генеральний секретар НАТО - не військова людина, а "справжню цінність" війни та миру розуміють тільки військові.

Він додав, що в США продовжують кампанію з "розпалювання русофобії і подальшого використання російської карти у всіх справах" і, на його думку, ці дії спрямовані проти президента США.

Клінцевич також заявив, що "кожен розуміє, що Крим ніколи не повернеться в Україну", а Україну і США "турбують військові можливості Росії", оскільки "той, хто володіє півостровом, - володіє Чорним морем".

Нагадаємо, у НАТО заявили, що наразі нормалізація відносин з РФ неможлива, оскільки країна не дотримується міжнародного права та покладених на неї міжнародних зобов'язань. Також альянс пообіцяв реагувати на незаконні дії Росії в Україні за допомогою загальних міжнародних засобів, зокрема, шляхом запровадження санкцій.

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