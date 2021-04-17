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В России назвали возможные даты проведения встречи ТКГ

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 11:54
В России назвали возможные даты проведения встречи ТКГ Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе может собраться уже в ближайшие дни. Встеча должна состояться 18 или 19 апреля.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в группе по организации переговоров.

По его словам, рассматриваются эти две даты.

Также собеседник отметил, что основной темой повестки станет "нарушение перемирия на Донбассе с применением тяжелых вооружений".

Напомним, вчера сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Но дата и время заседания еще не определены.

РБК-Украина писало, что на заседании ТКГ 15 апреля украинская сторона предложила вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе. Украина также заявила о необходимости усилить эффективный контроль за его исполнением.

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