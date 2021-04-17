ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії назвали можливі дати проведення зустрічі ТКГ

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 11:54
У Росії назвали можливі дати проведення зустрічі ТКГ Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі може зібратися вже в найближчі дні. Зустріч має відбутися 18 або 19 квітня.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в групі з організації переговорів.

За його словами, розглядаються ці дві дати.

Також співрозмовник зазначив, що основною темою порядку денного стане "порушення перемир'я на Донбасі з застосуванням важких озброєнь".

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що українська делегація в Тристоронньої контактної групи ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Але дата і час засідання ще не визначено.

РБК-Україна писало, що на засіданні ТКГ 15 квітня українська сторона запропонувала повернутися до всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Україна також заявила про необхідність посилити ефективний контроль за його виконанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Контактная група
NEWS
Бойовики порушили перемир'я 15 разів в день переговорів Зеленського у Франції
Бойовики порушили перемир'я 15 разів в день переговорів Зеленського у Франції
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу