У Росії назвали можливі дати проведення зустрічі ТКГ

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі може зібратися вже в найближчі дні. Зустріч має відбутися 18 або 19 квітня.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в групі з організації переговорів.

Також співрозмовник зазначив, що основною темою порядку денного стане "порушення перемир'я на Донбасі з застосуванням важких озброєнь".

За його словами, розглядаються ці дві дати.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що українська делегація в Тристоронньої контактної групи ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Але дата і час засідання ще не визначено.

РБК-Україна писало, що на засіданні ТКГ 15 квітня українська сторона запропонувала повернутися до всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Україна також заявила про необхідність посилити ефективний контроль за його виконанням.