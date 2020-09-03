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Россия заявила о прогрессе по Союзному государству с Беларусью

Минск, Четверг 03 сентября 2020 15:56
Россия заявила о прогрессе по Союзному государству с Беларусью
Фото: Михаил Мишустин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация и Беларусь достигли прогресса относительно будущего Союзного государства. Оно будет основано на независимости обеих стран.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает "Интерфакс".

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера", - отметил Мишустин.

По его словам, Москва и Минск готовятся к снятию барьеров в торговле, а также к расширению сотрудничества в энергетике, промышленности и других сферах.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что могут предоставить Минску военную помощь в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ для фактического подавления протестов.

До этого РБК-Украина в материале "Угроза с севера: стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси" писало о том, что Союзное государство Беларуси и РФ несет военную угрозу для Украины.

С конца 1990-х обе страны в рамках Союзного государства пытаются сформировать единое политическое, экономические и военное пространство.

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