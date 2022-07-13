UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России назвали условия, при которых продлят транзит газа через Украину

Фото: В России назвали условия, при которых продлят транзит газа через Украину (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России допускают возможность продления транзита газа через Украину после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и ГТС Украины продолжит работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы МИД РФ в комментарии "РИА-Новости".

"Возможный будущий отказ Европы от российского газа будет означать и конец транзита через Украину с лишением Киева доходов от него", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что месячные объемы транзита газа по украинской ГТС упали до исторического минимума. В июне они составили 1,25 млрд кубометров.

Также сообщалось, что Украина перестала получать полный объем выплат за транспортировку российского газа. Причиной стало перекрытие ГИС "Сохрановка".

Позже стало известно, что НАК "Нафтогаз" планирует инициировать новый международный арбитраж из-за отказа российского "Газпрома" полностью оплачивать транзит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНафтогаз Украины