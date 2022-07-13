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У Росії назвали умови, за яких продовжать транзит газу через Україну

Фото: у Росії назвали умови, за яких продовжать транзит газу через Україну (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії допускають можливість продовження транзиту газу через Україну після 2024 року, якщо в Європі збережеться попит і ГТС України продовжить працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби МЗС РФ в коментарі "РИА-Новости".

"Можлива майбутня відмова Європи від російського газу означатиме і кінець транзиту через Україну з позбавленням Києва доходів від нього", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що місячні обсяги транзиту газу українською ГТС впали до історичного мінімуму. У червні вони склали 1,25 млрд кубометрів.

Також повідомлялося, що Україна перестала отримувати повний обсяг виплат за транспортування російського газу. Причиною стало перекриття ГТС "Сохрановка".

Пізніше стало відомо, що НАК "Нафтогаз" планує ініціювати новий міжнародний арбітраж через відмову російського "Газпрому" повністю оплачувати транзит.

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Російська ФедераціяНафтогаз України