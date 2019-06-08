В России назвали сроки поставок С-400 в Турцию

Российская Федерация начнет поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию через два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как рассказал глава российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время Петербургского международного экономического форума, Турция начнет получать С-400 уже через два месяца.

"Все в порядке, думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника изготовлена. Плюс мы уже завершили обучение", - рассказал он.

Напомним, заместитель министра обороны США Эллен Лорд заявила, что Вашингтон дал Турции время до 31 июля, чтобы отказаться от российских ЗРК С-400. Также США пригрозили выслать турецких пилотов, обучающихся в стране, и устранить турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35.

Как писало РБК-Украина, в мае глава управления со связей Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна завершила процесс закупки ракетных комплексов С-400 в России.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявлял, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО. Пенс предупреждал, что Штаты не будут спокойно наблюдать за тем, как Турция покупает оружие у противников альянса.