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У Росії назвали нові терміни запуску "Північного потоку-2"

Новини » Політика     27.12.2019 - 17:52
У Росії назвали нові терміни запуску "Північного потоку-2"
Фото: Олександр Новак (kremlin.ru)

"Північний потік-2" запустять в роботу до кінця 2020

Газопровід "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію до кінця 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, передають російські ЗМІ.

За його словами, газопровід буде добудований судном "Академік Черський", але для цього потрібна його додаткова підготовка до робіт на Балтиці.

"До кінця 2020 року "Північний потік-2" буде запущений. Один з варіантів - це судно, яке зараз знаходиться на Далекому Сході. Але потрібен деякий час на додаткову підготовку", - заявив Новак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що будівництво "Північного потоку-2" затримається на кілька місяців.

"У "Газпрома" є альтернативні варіанти, як це все прокласти. Ну, трошки більше часу на це піде", - заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Відзначимо, до завершення російського проекту "Північний потік - 2" залишилось 160 кілометрів труб, і російська сторона обіцяє, що трубопровід буде завершено всупереч санкціям. До цього швейцарська компанія-трубоукладчик Allseas призупинила роботи через загрозу санкцій з боку Сполучених Штатів.

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