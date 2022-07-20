ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России нарастает волна критики действий ВДВ при вторжении в Украину, - ISW

Новина українською →
Москва, Среда 20 июля 2022 05:34
В России нарастает волна критики действий ВДВ при вторжении в Украину, - ISW Фото: в России нарастает волна критики действий ВДВ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В России нарастает волна критики в отношении военного командования за неспособность решить структурные проблемы с воздушно-десантными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Многие военные эксперты считают, что неспособность ВДВ вести войну согласно новой парадигме – это недостаток, который сыграл большую роль в общих неудачах России при вторжении в Украину.

Российские ВДВ не приняли реформ структуры сил и тактики, о необходимости которых военные знали еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Одна из проблем заключается в том, что легкобронированные российские машины ВДВ (такие, как БМД и БТР-Д) слишком тяжелы, чтобы обеспечить эффективную мобильность в воздухе и слишком легки, чтобы обеспечить достаточную защиту в маневренной войне.

Структурная опора сил ВДВ на небольшое количество легкобронированных боевых машин также является проблемой. Неспособность российских вооруженных сил извлечь уроки из учений — это постоянная тенденция, которую наблюдают эксперты ISW.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 38 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВДВ Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ