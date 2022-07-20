В России нарастает волна критики действий ВДВ при вторжении в Украину, - ISW

В России нарастает волна критики в отношении военного командования за неспособность решить структурные проблемы с воздушно-десантными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Многие военные эксперты считают, что неспособность ВДВ вести войну согласно новой парадигме – это недостаток, который сыграл большую роль в общих неудачах России при вторжении в Украину.

Российские ВДВ не приняли реформ структуры сил и тактики, о необходимости которых военные знали еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Одна из проблем заключается в том, что легкобронированные российские машины ВДВ (такие, как БМД и БТР-Д) слишком тяжелы, чтобы обеспечить эффективную мобильность в воздухе и слишком легки, чтобы обеспечить достаточную защиту в маневренной войне.

Структурная опора сил ВДВ на небольшое количество легкобронированных боевых машин также является проблемой. Неспособность российских вооруженных сил извлечь уроки из учений — это постоянная тенденция, которую наблюдают эксперты ISW.