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У Росії наростає хвиля критики дій ПДВ під час вторгнення в Україну, - ISW

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Москва, Середа 20 липня 2022 05:34
У Росії наростає хвиля критики дій ПДВ під час вторгнення в Україну, - ISW Фото: у Росії наростає хвиля критики дій ПДВ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Росії наростає хвиля критики щодо військового командування за нездатність розв'язати структурні проблеми з повітрянодесантними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Багато військових експертів вважають, що нездатність ПДВ вести війну згідно з новою парадигмою – це недолік, який відіграв велику роль у загальних невдачах Росії при вторгненні в Україну.

Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил та тактики, про необхідність яких військові знали ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Одна з проблем полягає в тому, що легкоброньовані російські машини ПДВ (такі, як БМД та БТР-Д) надто важкі, щоб забезпечити ефективну мобільність у повітрі та надто легкі, щоб забезпечити достатній захист у маневреній війні.

Структурна опора сил ПДВ на невелику кількість легкоброньованих бойових машин також є проблемою. Нездатність російських збройних сил винести уроки з навчань — це постійна тенденція, яку спостерігають експерти ISW.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила біля 38 тисяч солдатів.

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ВДВ Війська РФ Вторгнення Росії до України
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