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В России намерены создать новую пионерскую организацию

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Москва, Среда 18 мая 2022 03:17
В России намерены создать новую пионерскую организацию Флаг России (Фото: unian.ua)
Автор: Константин Широкун

В России инициировали создание всероссийской детской молодежной организации, которая по структуре будет напоминать советское пионерское движение. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Соответствующий законопроект рассмотрят в первом чтении в день столетия пионерии, 19 мая. Она добавила, что над проектом работали все фракции Госдумы.

"19 мая, в день рождения пионерии, Госдума рассмотрит в первом чтении проект соответствующего ФЗ", - заявила Останина. По ее словам, будущая организация пока не имеет названия, потому что авторы законопроекта не сошлись в его выборе, но он уже определяет ее основные цели, задачи и структуру.

Новая структура должна объединить все молодежные движения, а курировать ее деятельность будет Минпросвещения. Вступить в такое сообщество могут дети с шести лет.

Ранее мы сообщали, что Россия задействовала в войне против Украины 167 тысяч солдат. Для участия в боевых действиях была непосредственно развернута 91 батальонно-тактическая группа.

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